Uswe Sports Ab Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Uswe Sports liegt bei 86,46, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 beträgt 63,16, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich damit ein "Schlecht"-Rating für Uswe Sports.

Das Sentiment und der Buzz rund um Uswe Sports können über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. In den vergangenen Monaten war eine erhöhte Aktivität im Netz zu verzeichnen, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Uswe Sports in diesem Punkt daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Uswe Sports derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 15,76 SEK, während der Kurs der Aktie (11,5 SEK) um -27,03 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 14,83 SEK führt zu einer Abweichung von -22,45 Prozent und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich hieraus ein "Schlecht"-Rating für Uswe Sports.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Uswe Sports wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Uswe Sports bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.