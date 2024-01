Uswe Sports Ab Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Analyse von Aktien. In den letzten Tagen stand die Aktie von Uswe Sports im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings wurde in den vergangenen Tagen besonders auf die negativen Themen rund um Uswe Sports eingegangen. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +3,64 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Uswe Sports-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 16,5 SEK mit dem aktuellen Kurs von 17,1 SEK vergleicht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,3 Prozent). Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Uswe Sports-Aktie in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 56,52 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Uswe Sports-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen wurde bei Uswe Sports eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf das Sentiment und Buzz. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Uswe Sports daher für diesen Punkt eine Gesamtbewertung von "Schlecht".