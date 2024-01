Usu Software Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Usu Software-Aktie wird derzeit als unterbewertet eingestuft, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,11 einen Abstand von 48 Prozent zum Branchen-KGV von 69,8 aufweist. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Relative Strength Index (RSI) der Usu Software-Aktie in den letzten 7 Tagen bei 75 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 20,23 EUR für den Schlusskurs der Usu Software-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 16,65 EUR, was einem Unterschied von -17,7 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 16,8 EUR, was einem Unterschied von -0,89 Prozent entspricht und führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

Im Vergleich zur "Software"-Branche zeigt sich, dass die Usu Software-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,56 Prozent erzielte, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 12,41 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -19,96 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 7,97 Prozent, wobei die Usu Software-Aktie 15,52 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

