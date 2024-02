Usu Software Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die technische Analyse der Usu Software-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 19,22 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 16,55 EUR liegt, was einem Unterschied von -13,89 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 17,14 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung bei Usu Software ist insgesamt negativ, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen überwogen negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Fundamental betrachtet ist die Usu Software-Aktie unserer Meinung nach unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Software), mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,11 im Vergleich zum Branchen-KGV von 72,92, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Usu Software-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist, mit einem RSI7-Wert von 43,75 und einem RSI25-Wert von 60,42, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

