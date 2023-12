Usio-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig zur Beurteilung von Wertpapieren eingesetzt, um festzustellen, ob sie "überkauft" oder "überverkauft" sind. Für Usio wird der RSI der letzten 7 Tage und der RSI der letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 58,82 Punkten, was bedeutet, dass die Usio-Aktie aktuell weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, basierend auf den letzten 25 Tagen, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist die Stimmung der Anleger in Bezug auf Usio im letzten Monat schlechter geworden. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Analysten bewerten die Usio-Aktie aktuell positiv mit einem "Gut"-Rating, basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Usio-Aktie bei 1,82 USD liegt, während der Aktienkurs bei 1,66 USD liegt, was zu einer negativen Abweichung von -8,79 Prozent führt. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich eine negative Abweichung von -9,29 Prozent, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Insgesamt erhält Usio gemäß der Analyse eine "Neutral"-Bewertung für den RSI, ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz, ein "Gut"-Rating von Analysten und ein "Schlecht"-Signal in der technischen Analyse.