Usio Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Aktie von Usio hat in den letzten zwölf Monaten eine durchweg positive Bewertung von Analysten erhalten. Von insgesamt 1 Analystenbewertungen wurden 1 als "Gut" eingestuft. Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Usio langfristig eine starke Aktivität aufweisen. Dies führt zu einer positiven Einschätzung des Aktiensignals. Die Rate der Stimmungsänderung hat in letzter Zeit ebenfalls eine positive Entwicklung genommen. Zusammenfassend ergibt sich somit ein langfristig positives Stimmungsbild.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigen, dass in den Diskussionen hauptsächlich positive Themen im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Usio-Aktie zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".