Usio Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Usio ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Auswertungen der vergangenen zwei Wochen, die als weiterer Bewertungsfaktor für die Aktie dienen. In den Diskussionen der letzten Tage standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überverkauft angesehen wird, mit einem RSI-Wert von 15,38. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Usio derzeit gut abschneidet. Der GD200 verläuft bei 1,82 USD, während der Aktienkurs bei 1,93 USD liegt, was einer Abweichung von +6,04 Prozent entspricht. Auch der GD50 ergibt eine positive Abweichung von +10,92 Prozent, was zu einem Rating von "Gut" führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Usio-Aktie sind alle Einstufungen "Gut". Auch im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Somit erhält Usio von den Analysten ein durchschnittliches Rating von "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anlegerstimmung, ein guter Relative Strength Index, positive technische Analysen und durchweg positive Bewertungen der Analysten für die Usio-Aktie.