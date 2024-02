Usio Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Analyse der Usio-Aktie auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung überwiegend positiv ist. Dies spiegelt sich auch in den Kommentaren und Themen wider, die in den letzten ein bis zwei Tagen in den sozialen Medien aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum deuten auf ein insgesamt neutrales Stimmungsbild hin. Die Aktivität im Netz war dabei durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Usio-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 58, was keine überkauften oder unterverkauften Signale zeigt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen von -9,94 Prozent bzw. -5,23 Prozent, was die Einstufung als "Schlecht" bestätigt.