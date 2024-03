Usio Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die technische Analyse der Usio-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,78 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,59 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie -10,67 Prozent unter dem GD200 und -7,56 Prozent unter dem GD50 für die letzten 50 Tage liegt. Daher wird die Gesamtbewertung als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 90,91 Punkten, was darauf hindeutet, dass Usio derzeit überkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 54,26, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Usio-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Usio diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Usio-Aktie zeigen, dass die Diskussionsintensität stark war und eine positive Stimmungsänderung identifiziert werden konnte. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".