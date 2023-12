Usio Aktie: Finger weg?

Die Usio-Aktie wird in einer aktuellen technischen Analyse betrachtet. Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 1,82 USD für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 1,64 USD, was einer Abweichung von -9,89 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt von 1,84 USD (eine Abweichung von -10,87 Prozent) erhält die Usio-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 58,82 Punkten, was bedeutet, dass die Usio-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 54,78, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Usio in den letzten Wochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Usio-Aktie also gemischte Bewertungen aus verschiedenen Analysemethoden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.