Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI-Wert für die Usinas Siderurgicas De Minas Gerais S-a Usiminas-Aktie liegt bei 54,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 kommt auf den gleichen Wert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse beträgt der Durchschnitt des Schlusskurses der Usinas Siderurgicas De Minas Gerais S-a Usiminas-Aktie für die letzten 200 Handelstage 1,41 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt mit 1,63 EUR um +15,6 Prozent darüber, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 1,59 EUR, was einer Abweichung von +2,52 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz der Aktie wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweisen. Daher wird die Aktie von Usinas Siderurgicas De Minas Gerais S-a Usiminas insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Beobachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt hingegen, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und positive Themen in den letzten Tagen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.