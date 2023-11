Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse der Usinas Siderurgicas De Minas Gerais S-a Usiminas-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 1,41 EUR liegt 1,44 Prozent über dem GD200 (1,39 EUR), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Auf der anderen Seite zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 1,3 EUR an, was ein "Gut"-Signal bedeutet, da der Abstand +8,46 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für die Usinas Siderurgicas De Minas Gerais S-a Usiminas-Aktie liegt bei 50, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Erweitert man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 0, was darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung für die Usinas Siderurgicas De Minas Gerais S-a Usiminas-Aktie ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie von Usinas Siderurgicas De Minas Gerais S-a Usiminas bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.