Ushio löst Jubelsturm aus!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmung unter den Anlegern. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt fünf Tagen war die Stimmung größtenteils neutral. Jedoch begannen die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen, vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Ushio zu diskutieren. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut". Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Ushio in den sozialen Medien festgestellt werden. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ushio-Aktie der letzten 200 Handelstage einen Wert von 1847,38 JPY im Vergleich zum aktuellen Kurs von 2009 JPY, was einer Abweichung von +8,75 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit einem "Gut" bewertet. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einem Wert von 1931,29 JPY zeigt eine Abweichung von +4,02 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ushio-Aktie hatte in den letzten 7 Tagen einen Wert von 74, was auf eine Überkaufung hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis einen Wert von 38,69, wodurch die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Ushio.