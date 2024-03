Ushio Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ushio als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 56,18 und der RSI25 für 25 Tage bei 58,69, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen neutral gegenüber Ushio eingestellt waren. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, ohne negative Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls überwiegend neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für die Anlegerstimmung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +2,05 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist ebenfalls eine Abweichung von -3,34 Prozent auf und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Ushio daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators, der Anlegerstimmung und der technischen Analyse.