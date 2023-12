Ushio Aktie: Der Knaller!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ushio liegt der RSI7 aktuell bei 69,96 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 39,14 an, dass Ushio neutral bewertet wird.

Bei der Betrachtung der trendfolgenden Indikatoren, insbesondere des gleitenden Durchschnitts, ergibt sich eine gemischte Bewertung. Der 200-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung von 9,4 Prozent, während der 50-Tages-Durchschnitt eine Abweichung von 4,65 Prozent aufweist. Insgesamt erhält Ushio daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Anleger gegenüber Ushio in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt eine neutrale Einstufung für Ushio.

Insgesamt erhält Ushio in verschiedenen Analysebereichen unterschiedliche Bewertungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.