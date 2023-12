Usha Resources im Check!

In den letzten zwei Wochen wurde Usha von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss nach der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Diskussionen rund um den Wert waren hauptsächlich neutral, was zu der Einstufung "Neutral" der Anleger-Stimmung führt.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität ergaben, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Andererseits wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) für Usha herangezogen, um einzuschätzen, ob der Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Usha weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Usha-Aktie auf Basis des 200-Tage-Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Im Gegensatz dazu erhält die Aktie auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend ergibt sich für Usha auf Basis der verschiedenen Analysen ein insgesamt "Neutral"-Rating.