Usha Resources Aktie: Pleite oder Chance?

Die Stimmung und das Interesse für die Usha-Aktie können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtbewertung "Neutral" für Usha.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Usha von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Usha-Aktie sowohl in einem längerfristigen Auf- oder Abwärtstrend als auch in einem kurzfristigen Abwärtstrend liegt. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 0,2 CAD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,08 CAD, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. In Summe wird Usha basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Usha-Aktie zeigt einen Wert von 40 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 57,14. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Usha.