Usha Resources Aktie: Hilfe!

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Usha in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt in den grünen Bereich, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Usha wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Usha von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Usha mittlerweile bei 0,14 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,05 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt dabei -64,29 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,7 CAD, somit ist die Aktie mit -28,57 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls als "Schlecht" einzustufen. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" aufgrund der technischen Analyse.

Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index, den RSI, zurückgreifen. Der Usha-RSI liegt bei 75, was eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 68,75, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Schlecht" basierend auf dem Relative Strength Index.