Userlane wird in der PEAK-Matrix 2022 der Everest Group als einer der Hauptanwärter für Plattformen zur digitalen Einführung genannt

London (ots/PRNewswire) -Das in Deutschland ansässige Technologieunternehmen, Userlane (https://www.userlane.com/) wurde in der PEAK-Matrix-Bewertung der Everest Group für die Digital Adoption Platform (DAP) 2022 als „Major Contender" aufgeführt.Die PEAK Matrix for Digital Adoption Platforms der Everest Group ist ein proprietäres Framework, das die DAP-Landschaft in verschiedenen Dimensionen analysiert und Anbieter vergleicht, um Käufern zu helfen, kritische Auswahlentscheidungen für ihre spezifischen Anforderungen zu treffen. Die PEAK-Matrix hebt die besten Technologieanbieter hervor und positioniert sie, indem sie einen unvoreingenommenen und faktenbasierten Ansatz verfolgt.Die Aufnahme von Userlane in die PEAK-Matrix ist eine Anerkennung für das Engagement des Unternehmens, insbesondere in den letzten 12-18 Monaten in sein Produktangebot zu investieren und es zu verbessern. Das Unternehmen hat die geografische Abdeckung der wichtigsten Märkte durch die Einrichtung eines speziellen Zentrums im Vereinigten Königreich und von Entwicklungszentren in ganz Europa verbessert, um seine Produktentwicklung zu beschleunigen.Die Produktstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Bereitstellung eines agilen Ansatzes für die digitale Einführung und hilft seinen Kunden, neue Software sofort für alle Benutzer zugänglich zu machen, sie zu unterstützen und zu schulen und die digitale Transformation zu beschleunigen. Userlane zeichnet sich besonders dadurch aus, dass die Plattform die Erstellung und Pflege von Inhalten einfacher, schneller und skalierbarer macht.Die Userlane DAP bietet ein Assistenten-Widget mit Zugriff auf Anleitungen für verschiedene Anwendungen, Ankündigungen, wissensbasierte Artikel und Support-Kanäle, um Benutzer bei der Einführung interner und externer Anwendungen zu unterstützen. Es verfügt über ein offenes Ökosystem, in dem APIs die Erstellung von vorgefertigten Verbindungen zu Unternehmenssystemen und die Integration mit beliebigen Wissensdatenbanken ermöglichen. Das Unternehmen hat außerdem einen Analyserahmen entwickelt, der Führungskräften Einblicke in die Annahme dieser zugrunde liegenden Anwendungen und die Gesamtleistung des DAP gewährt.Neben der detaillierten Nutzungsanalyse hat Userlane auch einen Connector-Hub mit Integrationen zu den führenden Wissensdatenbank-Anbietern eingeführt, um den Benutzern die Möglichkeit zu geben, jeden verfügbaren Inhalt in einer Organisation zu suchen und ihn innerhalb des Userlane-Assistenten zu konsumieren. Für zusätzliche Einfachheit und ein verbessertes Benutzererlebnis hat das Unternehmen die Avatar-Mobilität eingeführt, die es den Endbenutzern ermöglicht, zu bestimmen, wo der Userlane-Assistent in einer Anwendung positioniert werden soll."Wir fühlen uns geehrt, dass wir in der PEAK-Matrix 2022 der Everest Group für digitale Adoptionsplattformen zu den Hauptanwärtern gehören. Die Börsennotierung spiegelt den wachsenden Ruf von Userlane als innovatives, fortschrittliches und kundenorientiertes Technologieunternehmen wider", sagt Hartmut Hahn, CEO von Userlane.„Da die Abhängigkeit der Unternehmen von der Technik in den kommenden Jahren nur noch weiter zunehmen wird, bleibt die Einführung der Digitalisierung eine dringende Herausforderung. Unsere jüngsten Untersuchungen zeigen, dass 96% der Unternehmen immer noch Probleme damit haben, ihre Mitarbeiter dazu zu bringen, ihre Software anzunehmen und optimal zu nutzen. Die Implementierung einer Digital Adoption Platform ist von zentraler Bedeutung für die Bewältigung dieser Herausforderung - und wir freuen uns darauf, mit unseren Lösungen immer mehr Unternehmen dabei zu helfen, den positiven digitalen Wandel schneller voranzutreiben."„Die Positionierung von Userlane als Hauptanwärter in der DAP Products PEAK Matrix® Bewertung 2022 der Everest Group wird durch die bemerkenswerten Produktverbesserungen und die erhöhte Marktpräsenz untermauert", sagte Sharath Hari N, Practice Director, Everest Group.„Der Technologieanbieter hat Investitionen getätigt, um Produktfunktionen wie fortschrittliche Analysen und Dashboards, Verbesserungen im Editor und Wissensdatenbankkonnektoren einzubauen. Userlane arbeitet aktiv an der geografischen und partnerschaftlichen Expansion sowie am Aufbau eines offenen Ökosystems, um Kunden eine reibungslose digitale Einführung zu ermöglichen."Über UserlaneUserlane ist ein in Deutschland ansässiges Technologieunternehmen, das mit bekannten Unternehmen wie Allianz, Beiersdorf, SAP und Linde zusammenarbeitet. Die preisgekrönte Software wird von Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt verwendet. Das 2015 gegründete Unternehmen Userlane hat sich schnell zu einer führenden Plattform für die digitale Anpassung entwickelt und begeistert Mitarbeiter und Kunden mit seinen intuitiven und effektiven Lösungen.