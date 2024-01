User Local Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der User Local liegt bei 45,49, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und der RSI für die User Local liegt bei 42, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die User Local-Aktie ein Durchschnitt von 2052,89 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1870 JPY (-8,91 Prozent Unterschied), was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt (1736,72 JPY) liegt jedoch über dem letzten Schlusskurs (+7,67 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die User Local-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus technischer Sicht.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz hervorbrachte, weshalb User Local für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert für User Local.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen User Local diskutiert, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich damit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.