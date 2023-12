User Local Aktie: Was soll die Aufregung?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber User Local eingestellt waren. Es gab keine besonders positiven oder negativen Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält User Local daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral".

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Der 7-Tage-RSI von User Local liegt momentan bei 57,53 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 51,02 an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält User Local in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der User Local-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 2046,91 JPY, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1738 JPY liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, beträgt dieser 1678,46 JPY, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird die User Local-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei User Local konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz ausgemacht werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.