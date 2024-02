User Local Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Aktie von User Local wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von +10,82 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 2268 JPY. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergab eine positive Abweichung von +17,88 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führte.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über User Local in den sozialen Medien festgestellt. Daher erhielt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, dass User Local weder übermäßig viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage ergab einen Wert von 25, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhielt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis führte jedoch zu einer abweichenden "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergab sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für User Local.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen über User Local in den sozialen Medien. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um User Local, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führte.