Usana Health Sciences, tut es schon wieder!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI von Usana Health Sciences liegt bei 72,13, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 42,17 und wird daher als neutral eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Usana Health Sciences festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Es wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Usana Health Sciences daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite von Usana Health Sciences liegt bei 0 Prozent, was 3,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Persönliche Produkte" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Usana Health Sciences eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Usana Health Sciences daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt erhält Usana Health Sciences von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.