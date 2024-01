Usana Health Sciences Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Usana Health Sciences. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 73,71 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral und wird daher mit "Neutral" bewertet.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Usana Health Sciences-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Usana Health Sciences vor, und das Kursziel der Analysten wird bei 0 USD angesiedelt. Dies würde zu einer negativen Performance von -100 Prozent führen, weshalb die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird, obwohl die langfristige Einschätzung "Gut" ist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Usana Health Sciences besonders negativ diskutiert, mit fünf Tagen positiver und sechs Tagen negativer Kommunikation. Aktuell sind jedoch vor allem positive Themen in den Diskussionen vorherrschend, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Usana Health Sciences mit -14,06 Prozent Entfernung vom GD200 (58,89 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 48,52 USD auf und signalisiert daher Neutralität. Zusammenfassend wird der Kurs der Usana Health Sciences-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.