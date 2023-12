Usana Health Sciences Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Aktie der Usana Health Sciences erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten aus Research-Abteilungen. Somit wird die langfristige Einstufung als "Gut" betrachtet, da es keine aktuellen Analystenupdates gibt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 0 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 53,6 USD eine erwartete negative Kursentwicklung von -100 Prozent bedeutet, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt bewerten die Analysten die Aktie der Usana Health Sciences als "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite der Usana Health Sciences in den letzten 12 Monaten mit -2,85 Prozent mehr als 155 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Persönliche Produkte" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 667,35 Prozent, wobei die Usana Health Sciences mit 670,2 Prozent deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite der Usana Health Sciences mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 %, was zu einer niedrigeren Rendite und einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Usana Health Sciences liegt bei 16,36, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 28,38, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Usana Health Sciences-Analyse vom 31.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Usana Health Sciences jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Usana Health Sciences-Analyse.

Usana Health Sciences: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...