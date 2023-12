Usana Health Sciences Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Usana Health Sciences liegt mit 15,55 unter dem Branchendurchschnitt. Dadurch erscheint die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger. Im Vergleich zur Branche "Persönliche Produkte" beträgt der Abstand zum durchschnittlichen KGV aktuell 89 Prozent. Wachstumsaktien weisen in der Regel ein höheres KGV auf, aber aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet und auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Gut" eingestuft werden.

Von den insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten wurden alle als "Gut" eingestuft. Im Vergleich zum letzten Monat gibt es keine neuen Analystenupdates. Somit erhält Usana Health Sciences insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Usana Health Sciences liegt bei 19,97 und der RSI25 bei 27,68, was auf eine "Gut"-Einschätzung hinweist. Der RSI bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen, während der RSI25 einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet wird. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz wurde festgestellt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Usana Health Sciences-Aktie aufgrund ihres niedrigen KGV als preisgünstig betrachtet wird und von den Analysten ein "Gut"-Rating erhält. Die technische Analyse deutet ebenfalls auf eine positive Einschätzung hin, während das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien neutral sind.

