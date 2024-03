Usana Health Sciences Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Usana Health Sciences wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 54,78 USD, was einer Abweichung von -12,38 Prozent vom aktuellen Kurs der Aktie (48 USD) entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 48,62 USD, was einer Abweichung von -1,28 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet hat sich die Stimmung für Usana Health Sciences in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer für Usana Health Sciences in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse hinweist. Daher wird die Aktie auch in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Usana Health Sciences-Aktie hat einen Wert von 61, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (54,88) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Usana Health Sciences auf Basis des RSI.

In Bezug auf die Dividende weist Usana Health Sciences derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,17 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.