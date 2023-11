Usana Health Sciences Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Usana Health Sciences ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als neutral bewertet.

Der Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im gleichen Sektor zeigt, dass die Rendite der Usana Health Sciences-Aktie im vergangenen Jahr bei -12,92 Prozent lag. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor liegt die Aktie um 49,34 Prozent unter dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte" beträgt 176,56 Prozent, wobei Usana Health Sciences aktuell 189,49 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in diesem Bereich insgesamt als schlecht bewertet.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs bei Usana Health Sciences. Dies entspricht einer negativen Differenz von -3,18 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte". Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie auch in diesem Bereich als schlecht bewertet.