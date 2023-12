Usana Health Sciences Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die technische Analyse der Usana Health Sciences-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 59,38 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 51,47 USD weicht um -13,32 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 49,42 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur um +4,15 Prozent abweicht und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" weist die Usana Health Sciences-Aktie mit einer Rendite von -12,06 Prozent eine Abweichung von mehr als 166 Prozent auf. Die Branche "Persönliche Produkte" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 665,02 Prozent, wobei Usana Health Sciences mit 677,08 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, sodass die Usana Health Sciences-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich beobachten, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit für Usana Health Sciences in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".