Us Aktie: Lohnt sich die Dividende?

Dividende von Us im Vergleich Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Us beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,95 Prozent und liegt mit 0,98 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,97) für diese Aktie. Us bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.… Hier weiterlesen