Uroica Precision Information Engineering Aktie: Aus, Aus, Aus!

Auf Basis der gleitenden Durchschnittskurse wird die Uroica Precision Information Engineering derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,11 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (4,54 CNH) um -25,7 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 5,67 CNH, was einer Abweichung von -19,93 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Auf fundamentalen Kriterien basierend erhält die Aktie aufgrund ihres Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 38,37 die Einstufung "Neutral". Dieser Wert liegt auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Maschinen".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Uroica Precision Information Engineering mit einer Rendite von -29,46 Prozent in den letzten 12 Monaten mehr als 10 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Maschinen"-Branche von -20,26 Prozent liegt die Aktie mit 9,2 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde die Uroica Precision Information Engineering in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ermöglicht dies eine Einstufung der Anleger-Stimmung als "Gut". Somit erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.