UroGen Pharma Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für die Urogen Pharma-Aktie ergibt sich hierbei ein RSI-Wert von 52,75, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 34,19, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für diesen Zeitraum hindeutet. Zusammenfassend führt dies zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Urogen Pharma-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,08 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 15 USD weicht somit um +14,68 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (12,92 USD) liegt mit einer Abweichung von +16,1 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Urogen Pharma-Aktie eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,48 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 2,48 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in diesem Bereich.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten 1 Bewertung als "Gut" eingestuft wurde, während keine Bewertungen als "Neutral" oder "Schlecht" eingegangen sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Urogen Pharma-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 54 USD, was ein Aufwärtspotential von 260 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 15 USD bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält die Urogen Pharma-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der technischen Analyse, während die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft wird. Die Analysteneinschätzungen führen ebenfalls zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Urogen Pharma-Aktie.