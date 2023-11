UroGen Pharma Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Urogen Pharma-Aktie weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,52 Prozentpunkte unter dem branchenüblichen Durchschnitt von 2,52 % liegt. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert der Urogen Pharma bei 36,23, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Bei Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 36, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

In den letzten Wochen wurde bei Urogen Pharma eine deutliche negative Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der Stimmung in den sozialen Medien, die zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Gleichzeitig wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält Urogen Pharma in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Urogen Pharma-Aktie ein Durchschnitt von 12,6 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 12,84 USD (+1,9 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 12,72 USD weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,94 Prozent Abweichung) auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt erhält die Urogen Pharma-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.