Urbi Desarrollos Urbanos Aktie: In Lauerstellung

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnittskurses von Urbi Desarrollos Urbanos Sab De Cv zeigt einen Wert von 6,88 MXN. Der aktuelle Aktienkurs beträgt 6,9 MXN, was einer Distanz von +0,29 Prozent zum GD200 entspricht und daher als "Neutral" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 6,91 MXN, was einem Abstand von -0,14 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral".

Im fundamentalen Bereich zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3 für Urbi Desarrollos Urbanos Sab De Cv. Dies bedeutet, dass die Börse nur 3,81 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was 85 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 26. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" und unterbewertet eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen eine übliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Urbi Desarrollos Urbanos Sab De Cv eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,45 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.