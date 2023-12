Urbi Desarrollos Urbanos Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Urbi Desarrollos Urbanos Sab De Cv, ein Unternehmen im Bereich Haushalts-Gebrauchsgüter, wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,81 bewertet. Dies liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 26,9 und deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Aus fundamentaler Sicht erhält sie daher eine Bewertung von "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) für die Aktie verläuft aktuell bei 6,87 MXN, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt mit 6,9 MXN nur geringfügig darüber, was einem Abstand von +0,44 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Bild auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividende schneidet Urbi Desarrollos Urbanos Sab De Cv mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,47 % schlechter ab. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie liegt bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen deuten auf ein neutrales Niveau hin, was die Gesamtbewertung der Aktie weiterhin als neutral bestätigt.