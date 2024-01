Urbanise Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Urbanise-Aktie wird aus technischer Sicht negativ bewertet. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegen unter dem aktuellen Kurs, was zu einer Abweichung von -26 Prozent bzw. -5,13 Prozent führt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das Unternehmen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Urbanise als neutral eingestuft. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Die Anlegerstimmung bezüglich Urbanise war in den letzten Tagen neutral, sowohl in den sozialen Medien als auch in den aktuellen Nachrichten. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Urbanise-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Jedoch ist der RSI der letzten 25 Handelstage überkauft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das Unternehmen führt.