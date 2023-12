Urbanfund Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Urbanfund-Aktie beträgt der RSI aktuell 50, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt jedoch einen Wert von 89, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Schlecht", was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI führt.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Urbanfund-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 0,93 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,8 CAD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,93 CAD) führt zu einem "Schlecht"-Rating. Somit erhält die Urbanfund-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Urbanfund werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern betrachtet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben eine neutrale Bewertung. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung für das langfristige Stimmungsbild der Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Urbanfund veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".