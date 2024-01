Urbanfund Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Er bewertet die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Bewegungen und reicht von 0 bis 100. Der RSI für die Urbanfund-Aktie beträgt 33,33, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 56 eine neutrale Situation an. Insgesamt erhält die Urbanfund-Aktie daher eine Einstufung als "Neutral" in dieser Kategorie.

Ein weiterer Faktor, der bei der Bewertung einer Aktie berücksichtigt wird, ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität rund um die Urbanfund-Aktie zeigt die übliche Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Urbanfund deuten auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung hin. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Urbanfund-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ab. Dies führt zu unterschiedlichen Bewertungen aus charttechnischer Sicht, wobei eine als "Schlecht" und die andere als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Urbanfund-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.