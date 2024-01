Urbanfund Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Urbanfund-Aktie liegt bei 40,63, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass weder überkauft noch überverkauft ist. Bei einer Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt der RSI einen Wert von 61, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Urbanfund-Aktie ist größtenteils positiv. Sowohl die Kommentare in den sozialen Medien als auch die behandelten Themen waren in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegend positiv. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Urbanfund-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild, wodurch die Aktie erneut als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, wodurch die Aktie als neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis einer neutralen Langzeitstimmung führt.