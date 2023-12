Urbanetration Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die technische Analyse der Urbanet-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 356,74 JPY liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 395 JPY weicht somit um +10,72 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 396,9 JPY, was einer Abweichung von -0,48 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen bei der Stimmung zu Urbanet. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Urbanet liegt bei 95, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen Wert von 47, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral waren. Daher ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Urbanet von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.