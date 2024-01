Urbanaration Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "URBANA CORPORATION":

Die Urbana-Aktie weist eine Dividendenrendite von 2,3 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte (6,51 %) niedriger ist. Die Differenz beträgt 4,21 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Urbana liegt bei 29,73 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Urbana-Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Urbana-Aktie von 4,99 CAD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 und 200 Handelstage liegt. Somit wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im fundamentalen Bereich ist Urbana im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Kapitalmärkte) aus unserer Sicht unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,58 liegt die Aktie 97 Prozent unter dem Branchen-KGV von 87,13. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung für die Urbana-Aktie ausgesprochen.