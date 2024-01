Urbanaration Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel darstellt. Für die Urbana-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 15, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI über dem Wert des 25-Tage RSI von 42,78, was bedeutet, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Urbana.

Die Dividendenrendite, die sich aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs ergibt, beträgt derzeit 2,3 % für Urbana. Diese Rendite liegt unter dem Branchendurchschnitt von 6,42 % für die "Kapitalmärkte", was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für Urbana. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen und somit über den gesamten analysierten Zeitraum in die positive Richtung. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Urbana. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was sich in einer "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment widerspiegelt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Urbana eine Performance von 14,7 %, was eine Outperformance von +6,72 % im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag Urbana mit einer Rendite von 4,84 % über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

