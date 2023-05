Urban Partners: Neue Investitionsplattform fordert die Industrie zu einem radikalen Wandel des Investitionsansatzes auf

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) -- Neue Plattform für Investitionen in den Bereichen Immobilien, Risikokapital, privates Beteiligungskapital und Kredite zur Bewältigung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen von Städten.- Der Immobilieninvestor NREP, das Venture-Capital-Unternehmen 2150, die etablierte Kreditplattform Velo Capital und der neue Private-Equity-Investor Luma Equity schließen sich in der neuen wirkungsorientierten Urban Partners-Gruppe zusammen, die 20 Mrd. EUR an Kapitalanlagen verwaltet.- Ein integrierter, auf Partnerschaft ausgerichteter Ansatz ermöglicht es Urban Partners, sich den komplexen Herausforderungen der Städte zu stellen.- Ein spezieller Pool von konstruktivem Kapital steht nun zur Verfügung, um in Partnerschaft mit den Städten in die Anlagen, Unternehmen und Technologien zu investieren, die die Dekarbonisierung beschleunigen und die städtischen Gebiete verändern werden.Urban Partners, eine heute gegründete Gruppe von Investmentgesellschaften, hat die Immobilien- und städtische Investmentbranche dazu aufgerufen, ihren Ansatz für Investitionen und die Messung von Renditen radikal zu ändern, um der Komplexität städtischer Ökosysteme Rechnung zu tragen.Anlässlich des Starts der neuen Plattform sagte Claus Mathisen, Geschäftsführer von Urban Partners: „Der Start von Urban Partners steht für eine neue Investmentthese und ein neues Maß an Ehrgeiz. Nur mit einem integrierten Ansatz, der das Fachwissen aus den Bereichen Immobilien, Privatkapital und Kreditwesen zusammenführt, können wir die komplexen Herausforderungen der Dekarbonisierung, der Erschwinglichkeit, der Gesundheit, der biologischen Vielfalt, der städtischen Effizienz und der Infrastruktur, mit denen die Städte konfrontiert sind, bewältigen. Niemand kann diese Herausforderungen allein lösen. Wir fordern unsere Kollegen auf, unserem Beispiel zu folgen."Städte verbrauchen die meisten Ressourcen der Welt, verursachen den Großteil der globalen Emissionen und beheimaten die Hälfte der Weltbevölkerung. Aber die Interessen der Investoren haben sich oft nicht mit denen der Stadtverwaltung und der Einwohner der Städte, in die sie investieren, gedeckt. Risikokapital- und Private-Equity-Finanzierungen werden weiterhin falsch verteilt, wobei auf Sektoren, die für mehr als die Hälfte der weltweiten Emissionen verantwortlich sind (Gebäude und Industrie), nur 13 % der Investitionen entfallen. Urban Partners will dies ändern, indem es Pionierarbeit für problemlösende Partnerschaften leistet, die die Kluft zwischen den Interessen von Kapital und Städten überbrücken.Urban Partners basiert auf dem Prinzip der Partnerschaft. Durch die Zusammenführung verschiedener Arten von Fachwissen und Kapital kann Urban Partners die komplexen Herausforderungen angehen, mit denen Städte konfrontiert sind. Dabei werden alle Faktoren berücksichtigt, die für die Dekarbonisierung und Erneuerung des städtischen Umfelds erforderlich sind, und nicht nur Immobilien oder Klimatechnologien isoliert betrachtet.Urban Partners vereint NREP (einen der größten europäischen Immobilieninvestoren), 2150 (ein Venture Capital-Unternehmen, das sich auf nachhaltige Technologien konzentriert), Luma Equity (ein privater Kapitalgeber, der Unternehmen bei der Umsetzung nachhaltiger Lösungen unterstützt) und Velo Capital (ein Finanzierungsanbieter, der seine Kunden bei der Beschleunigung ihres nachhaltigen Wandels unterstützt).Mit der Gründung von Urban Partners entsteht der erste gezielte Pool für konstruktives Kapital, bei dem die Renditen an der Wirkung gemessen werden - 5 Mrd. EUR stehen heute für Investitionen zur Verfügung.Da das NREP bereits auf das Erreichen von „Net Zero" bis 2028 hinarbeitet und der IPCC kürzlich hervorgehoben hat, dass die Emissionen bis 2030 um fast die Hälfte reduziert werden müssen, ruft Urban Partners nun andere städtische Investoren auf, die dringende Notwendigkeit eines neuen Ansatzes zu erkennen, um den Übergang der Städte zur Nachhaltigkeit zu beschleunigen.Claus Mathisen, Geschäftsführer von Urban Partners, sagte: „Wenn wir das Ziel von „Net Zero" (Netto-Null-Emissionen) erreichen wollen, brauchen wir eine massive Umverteilung des Kapitals in Richtung Gebäude und Industrie, die für mehr als die Hälfte der weltweiten Emissionen verantwortlich sind, aber nur 13 % der Investitionen anziehen. Wenn wir uns als Urban Partners zusammentun, haben wir beste Chancen, die Unternehmen und Lösungen zu skalieren, die den größten Einfluss auf unsere drängendsten Nachhaltigkeitsprobleme haben werden."Mikkel Bülow-Lehnsby, Vorsitzender von Urban Partners, sagte: „Wir haben Urban Partners ins Leben gerufen, um die Kluft zwischen den Interessen der Menschen, der Städte und des Kapitals zu überbrücken. Ein Misalignment (Missverhältnis) zwischen diesen beiden Faktoren hat zu einer unangemessenen, manchmal sogar schädlichen Entwicklung des städtischen Ökosystems geführt - Zersiedelung, Segregation und immer höhere Kohlendioxidemissionen sind die Folge. Wir wollen eine neue Ära anführen, in der gemeinsame Visionen zu gemeinsamen Vorteilen führen. Hier setzen wir unser wirtschaftliches Gewicht und unser städtebauliches Know-how ein, um Lösungen für das größte Problem zu finden, das es gibt: Städte langfristig lebenswert zu machen.Informationen zu Urban Partners: Urban Partners ist eine Plattform für visionäre Investitionsbereiche, die sich auf die Lösung städtischer Probleme konzentriert. Durch die Zusammenführung von Erkenntnissen, Interessenvertretern und Kapital soll eine langfristige positive Wirkung für alle Beteiligten erzielt werden. Mit dem Ziel, den Fortschritt der Städte voranzutreiben, liegt der Schwerpunkt auf der Dekarbonisierung der bebauten Umwelt und der (Wieder-) Herstellung von städtischen Gebieten. Die Plattform umfasst vier auf ESG ausgerichtete Investitionsbereiche: Der europäische Immobilieninvestor NREP, das Venture Capital-Unternehmen 2150, der Private-Equity-Investor Luma und das Kreditdienstleistungsunternehmen VeloCapital. Mit einem verwalteten Vermögen von 20 Mrd. Euro investiert Urban Partners in Vermögenswerte, Unternehmen, Technologien und Lösungen. Die 2005 gegründete Plattform verwaltet heute Investitionen in mehr als 15 Ländern und beschäftigt 700 Mitarbeiter. Weitere Informationen: www.urban.partnersInformationen zu NREP: NREP ist ein Pionier im Immobilienbereich, der mit einem ganzheitlichen ESG-Fokus investiert. Mit einer erfolgreichen Vorgeschichte ist NREP für seine Fähigkeit bekannt, die gebaute Umwelt neu zu gestalten, einschließlich mehrerer groß angelegter Quartiersprojekte. NREP verwaltet einen der größten Immobilienfonds in Europa und betreibt eine Plattform mit über 8 Millionen Quadratmetern in acht Ländern. Die Verpflichtung des Unternehmens zur Vermeidung von Kohlendioxid ist eine der fortschrittlichsten in der Branche und hat zum Ziel, bis zum Jahr 2028 „Net Zero" zu werden.Informationen zu 2150: 2150 ist ein Venture Capital-Unternehmen, das in die nachhaltige Umgestaltung des gesamten städtischen Umfelds investiert. 2150 unterstützt Unternehmer, die an vorderster Front des Klimawandels arbeiten, und hilft bei der Skalierung von Unternehmen und Technologien mit langfristiger, gerechter Wirkung auf den gesamten „urbanen Bereich". Dazu gehört die Art und Weise, wie Städte gebaut, gestaltet, konstruiert und mit Energie versorgt werden, bis hin zu der Art und Weise, wie Menschen leben, arbeiten und versorgt werden.Informationen zu Velo Capital: Velo Capital bietet flexible Immobilienkreditlösungen und hilft seinen Kunden, sich auf nachhaltige Vermögenswerte zu konzentrieren. Mit 10 Jahren Erfahrung im Bereich alternativer Immobilienkredite betreut Velo drei aktive Fonds mit einem verwalteten Vermögen von rund 1 Milliarde Euro, die sich auf Immobilien in den wichtigsten Städten Deutschlands konzentrieren. Velo Capital ist derzeit dabei, neue Kreditstrategien in ganz Nordeuropa einzuführen, wobei der Schwerpunkt auf grüner Finanzierung liegt.Informationen zu Luma Equity: Luma Equity ist ein Private-Equity-Investor, der Unternehmen mit Lösungen unterstützt, die den Städten helfen können, die Kohlendioxidemissionen in der städtischen Umwelt zu senken. 