Urban Outfitters Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich der Urban Outfitters-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 12 auf, was bedeutet, dass die Börse 12,23 Euro für jeden Euro Gewinn von Urban Outfitters zahlt. Dies liegt 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 37 in der Kategorie "Spezialität Einzelhandel". Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie daher auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Urban Outfitters-Aktie liegt bei 28, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und eine "Gut"-Bewertung nach sich zieht. Im Vergleich zum 25-Tage RSI von 36,48 wird die Aktie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. In Summe ergibt sich daher eine "Gut"-Rating für Urban Outfitters basierend auf der RSI-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Urban Outfitters liegt derzeit bei 0 Prozent, was 3,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Kategorie "Spezialität Einzelhandel" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Somit wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.