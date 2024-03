Urban Outfitters Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Dividendenrendite für Urban Outfitters beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt (0) für diese Aktie liegt. Daher erhalten sie eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. In Bezug auf den Aktienkurs hat Urban Outfitters im vergangenen Jahr eine Rendite von 52,47 Prozent erzielt, was 59,02 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 0,58 Prozent, wobei Urban Outfitters aktuell 51,89 Prozent über diesem Wert liegt. Daher bewerten wir die Aktie insgesamt als "Gut".

In der technischen Analyse ist die Urban Outfitters derzeit +5,07 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +18,78 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für Urban Outfitters, mit 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den vergangenen 12 Monaten. Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten für Urban Outfitters liegt im Durchschnitt bei 46,5 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von 10,56 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen erhält die Aktie insgesamt ein Rating von "Gut".