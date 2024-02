Urban Outfitters Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren, was wiederum neue Bewertungen für Aktien hervorbringt. Bei Urban Outfitters wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite liegt bei 0 Prozent und damit 3,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Die Dividende wird in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Urban Outfitters-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 34,62 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs (43,53 USD) mit einer Abweichung von +25,74 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (38,69 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+12,51 Prozent Abweichung), was erneut zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Urban Outfitters liegt bei 34,66 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 33,87 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Diskussionstätigkeit und die Stimmungsänderung, die Dividendenpolitik, die technische Analyse und der Relative Strength-Index führen zu unterschiedlichen Bewertungen für die Urban Outfitters-Aktie.