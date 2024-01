Urban Outfitters Aktie: Bloß aufpassen!

Urban Outfitters: Analyse der Aktienbewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Urban Outfitters wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte sich eine erhöhte Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Stimmung und Diskussion der Aktie.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die Analyse auf 7- und 25-Tage-Basis gemischte Ergebnisse. Der RSI7 liegt bei 82,39 Punkten, was auf eine Überbewertung der Aktie hindeutet. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 bei 39,14, was auf Neutralität hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Fundamental betrachtet weist Urban Outfitters ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,23 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit eine Unterbewertung der Aktie anzeigt. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende weist Urban Outfitters derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,37 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Urban Outfitters, wobei die Stimmung und die fundamentale Bewertung "Gut" sind, während der RSI und die Dividende "Schlecht" abschneiden.