Urban Outfitters Aktie: Alles andere als uninteressant …

Urban Outfitters: Analysten sehen Aufwärtspotenzial und positiven Anleger-Sentiment

Das Wertpapier von Urban Outfitters erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung wird als "Gut" eingestuft, basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Auch in jüngsten Berichten bewerten die Analysten das Unternehmen im Durchschnitt positiv. Im letzten Monat erhielt das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung mit einem Kursziel von 46,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 10,93 Prozent entspricht. Die Anleger-Stimmung bei Urban Outfitters ist ebenfalls besonders positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt wird das Unternehmen daher auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Allerdings fällt die Dividendenrendite mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (3,44 %) niedriger aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Trotzdem übertrifft die Aktienperformance von Urban Outfitters im Vergleich zum Sektor und der Branche die Durchschnittsrendite erheblich. Die Rendite von 52,47 Prozent liegt mehr als 57 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" und auch deutlich über der Branchenrendite von 2,22 Prozent der "Spezialität Einzelhandel"-Branche. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.