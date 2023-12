Urban One Aktie: Der weitere Knall!

Die technische Analyse der Urban One-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,82 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,07 USD liegt, was einer Abweichung von -30,07 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,62 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -11,9 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Urban One-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigte sich zuletzt ein überwiegend positives Meinungsbild in den sozialen Medien zur Aktie von Urban One. Allerdings war in den vergangenen Tagen weder ein deutlicher Fokus auf positive noch auf negative Themen rund um das Unternehmen zu verzeichnen. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".

Die Untersuchung der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ergab eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über Urban One war rückläufig, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Urban One liegt bei 63,16, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55 und wird ebenfalls als neutral bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".