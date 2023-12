Urban Logistics Reit Aktie: Das war nur der Anfang!

Analysten bewerten die Aktie der Urban Logistics REIT PLC als "Gut" auf langfristiger Basis. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 1 "Gut"-Bewertung und 0 "Neutral"- sowie 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es gibt keine neuen Analystenbewertungen aus dem letzten Monat, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 GBP, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 124,2 GBP, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Basierend auf diesen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Urban Logistics REIT PLC. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie weist darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Insgesamt wurde über Urban Logistics REIT PLC etwas mehr oder weniger als üblich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 121,66 GBP mit dem aktuellen Kurs von 124,2 GBP vergleicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Urban Logistics REIT PLC ist insgesamt positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bezüglich der Anleger-Stimmung.